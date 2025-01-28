СМИ: Латвийский центр приостановил обучение украинцев из-за указа Трампа

Латвийский реабилитационный центр «Вайвари» прекратил на время обучение украинцев из-за указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке программы помощи иностранным государствам. Об этом сообщил латвийский портал LSM со ссылкой на центр.

Там отметили, что временно приостановили обучение украинских специалистов в рамках проекта, финансируемого США. По информации портала, на базе «Вайвари» латвийские специалисты обменивались опытом с украинскими коллегами в вопросе оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий.

Указывается, что американская сторона выделяла деньги на оплату проживания и проезда украинских медработников, а также их труда.

Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам для оценки соответствия программ внешней политике Соединенных Штатов, передает «Радиоточка НСН».

