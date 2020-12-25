СМИ: Кремль создаст в Белоруссии партию против Лукашенко

Кремль планирует создать в Белоруссии новую политическую партию, выступающую против президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на ряд документов, полученных из управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В распоряжении The Insider оказался документ «Стратегия работы в Республике Белоруссия», подготовленный в сентябре. В тексте отмечается, что для сохранения влияния в Белоруссии нужно получить влияние в формирующихся политических структурах, создать ресурсную базу для будущей партии. Кроме того, в стратегии указана необходимость формирования собственных каналов информации, общественных организаций и местных лидеров общественного мнения.

Согласно другому документу, выступлению генерала СВР Владимира Чернова, в Белоруссии «растёт массовое и глубинное неприятие президента Александра Лукашенко». По словам генерала, в ближайшее время необходимо провести конституционную реформу и передать власть парламенту, а после — лояльным Москве силам.

Кроме того, издание ссылается на учредительную программу партии «Право народа». Официально о новой политической силе объявлено не было. Однако, согласно документу, российская сторона планирует перевести Белоруссию к форме парламентско-президентской республики.

«Мы сторонники решительных реформ, которые сформируют прочные условия и механизмы для реализации достоинства граждан и достоинства Республики Беларусь», — указано в программе.

Кроме того, документ предполагает приватизацию государственного сектора, «демонтаж цензуры», а также провозглашает уважение свободы и достоинства личности.

