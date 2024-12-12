СМИ: Компания Meta пожертвовала Трампу $1 млн

Корпорация Meta (признана экстремистской в России и запрещена) пожертвовала в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа $1 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета напомнила, что в своей книге «Спасти Америку» Трамп обвинил главу компании Марка Цукерберга в заговоре против него на выборах в 2020 году и пригрозил пожизненным сроком в случае вмешательства в выборы-2024. Как пишет The Wall Street Journal, с помощью пожертвования Цукерберг пытается наладить отношения с главой государства. При этом отмечается, что ранее Meta не выделяла средства в инаугурационные фонды: ни в 2017 году для Трампа, ни в 2021-м для действующего президента Джо Байдена.

Кроме того, издание напомнило о контактах Meta с будущей администрацией США. Так, топ-менеджеры контактировали с будущим руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, а советники Цукерберга — с будущими госсекретарем Марко Рубио, замглавы аппарата сотрудников по политике и вопросам нацбезопасности Стивеном Миллером, главой совета по внутренней политике при Винсом Хейли, замглавы аппарата по вопросам законодательства и общественных связей Джеймсом Блэром.

Ранее Марк Цукерберг и Дональд Трамп встретились в резиденции последнего Мар-а-Лаго во Флориде, напоминает 360.ru. По словам советника президента Стивена Миллера, глава Meta «четко обозначил свое желание быть сторонником и участником этих перемен... с тем реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп».

