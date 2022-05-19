СМИ: Китай направит представителя в Брюссель для улучшения отношений с ЕС
Власти Китая планируют отправить в Брюссель своего представителя для укрепления отношений с Европейским союзом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
По информации газеты, спецпредставитель Пекина по Европе У Хунбо встретится с официальными лицами союза для обсуждения итогов онлайн-саммита Евросоюз - Китай, прошедшего 1 апреля.
Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно избежать создания союза России и Китая. В этом случае, по его словам, санкционное давление на Москву будет более эффективным.
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