СМИ: Китай направит представителя в Брюссель для улучшения отношений с ЕС

Власти Китая планируют отправить в Брюссель своего представителя для укрепления отношений с Европейским союзом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

По информации газеты, спецпредставитель Пекина по Европе У Хунбо встретится с официальными лицами союза для обсуждения итогов онлайн-саммита Евросоюз - Китай, прошедшего 1 апреля.

Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно избежать создания союза России и Китая. В этом случае, по его словам, санкционное давление на Москву будет более эффективным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзКитай
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