СМИ: Киев официально отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий

Украина официально отказывается от гарантий безопасности, альтернативных членству в НАТО. Об этом пишет «Европейская правда».

В распоряжении издания оказался документ «по случаю 30-летия подписания "Будапештского меморандума"», в день начала министерской встречи Североатлантического альянса Киев обнародовал свою официальную позицию по возможным гарантиям.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности... а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО», – говорится в заявлении.

При этом Киев не согласен «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители» полноправного вступления в блок.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить боевые действия в обмен на членство Киева в Североатлантическом альянсе, напоминает РЕН ТВ.

