СМИ: Киев официально отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий
Украина официально отказывается от гарантий безопасности, альтернативных членству в НАТО. Об этом пишет «Европейская правда».
В распоряжении издания оказался документ «по случаю 30-летия подписания "Будапештского меморандума"», в день начала министерской встречи Североатлантического альянса Киев обнародовал свою официальную позицию по возможным гарантиям.
«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности... а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО», – говорится в заявлении.
При этом Киев не согласен «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители» полноправного вступления в блок.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить боевые действия в обмен на членство Киева в Североатлантическом альянсе, напоминает РЕН ТВ.
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