СМИ: Израиль готовится к возможному удару США по Ирану

Израильская армия получила указание подготовиться к возможному военному удару по Ирану со стороны США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских официальных лиц.

По данным Axios, удар американских сил может произойти до передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа избранному главе государства Джо Байдену. Израильские чиновники считают, что перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена ожидается «чувствительный период».

Власти Израиля ожидают, что получат уведомление от американских властей перед любыми действиями США в отношении Ирана. Однако для полной подготовки израильских сил этого будет недостаточно: Израиль считает, что Иран может нанести ответный удар стране напрямую или с помощью доверенных лиц в Сирии, Ливане и Секторе Газа.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп обсуждал со своими советниками по национальной безопасности возможное нападение на иранскую базу по обогащению урана в Натанзе. Чиновники предупредили президента о риске эскалации в регионе. Трамп, в свою очередь, не заявлял о необходимости прямого удара по Ирану, однако рассматривал другие варианты действий США.

За последние недели официальные лица США, Израиля, Саудовской Аравии неоднократно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Так, глава израильского Минобороны Бенни Ганц провёл несколько встреч по сотрудничеству в оборонной сфере с исполняющим обязанности министра обороны США Кристофером Миллером.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал Иран в беседе с наследным саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом.

Госсекретарь США Майк Помпео посетил страны Персидского залива и Израиль, где также поднял иранский вопрос. В это же время американское Центральное командование объявило о краткосрочной миссии бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке, направленную на «сдерживание агрессии» в регионе.

