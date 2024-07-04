СМИ: Харрис рассматривают главным кандидатом на замену Байдена

Представители Демократической партии США выступают за вице-президента страны Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники.

Байден не рассматривает отказ от участия в выборах президента США

По данным СМИ, американские законодатели призывали Байдена выйти из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Однако в Белом доме заявили, что президент не будет отказываться от участия в выборах.

«Появляется все больше признаков того, что многие в Демократической партии готовы принять идею, что... Харрис будет занимать первое место в их списке [кандидатов]», — отмечает Washington Post.

Источники газеты указывают, что в числе возможных кандидатов на замену Байдена называли губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и главу Калифорнии Гэвина Ньюсома. Однако ожидается, что политики не вступят в предвыборную гонку и поддержат Харрис.

Между тем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что американские демократы не выставят другого кандидата на замену Байдену, а будут «прокачивать» стратегию наиболее оптимального для себя проигрыша на президентских выборах, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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