СМИ: Харрис рассматривают главным кандидатом на замену Байдена
Представители Демократической партии США выступают за вице-президента страны Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, американские законодатели призывали Байдена выйти из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Однако в Белом доме заявили, что президент не будет отказываться от участия в выборах.
«Появляется все больше признаков того, что многие в Демократической партии готовы принять идею, что... Харрис будет занимать первое место в их списке [кандидатов]», — отмечает Washington Post.
Источники газеты указывают, что в числе возможных кандидатов на замену Байдена называли губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и главу Калифорнии Гэвина Ньюсома. Однако ожидается, что политики не вступят в предвыборную гонку и поддержат Харрис.
Между тем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что американские демократы не выставят другого кандидата на замену Байдену, а будут «прокачивать» стратегию наиболее оптимального для себя проигрыша на президентских выборах, пишет «Свободная пресса».
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