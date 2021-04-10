СМИ: Госсекретарь США встретится в Брюсселе с партнерами по НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе встретится в Брюсселе с партнерами Соединенных Штатов по НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, глава Госдепа проведет ряд встреч на фоне утверждений о наращивании Россией военной активности. Даты визита Блинкена не уточняются.
Bloomberg отмечает, что одновременно с госсекретарем в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин. Как сообщал ранее Пентагон, 10 апреля глава ведомства отправится в зарубежную поездку. Остин посетит Израиль, Германию, Великобританию, штаб-квартиру НАТО в Бельгии и встретится с представителями правительств и военных ведомств.
Предыдущий визит Блинкена в Брюссель состоялся 22-25 марта. Госсекретарь США принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО.
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