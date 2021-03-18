СМИ: Главу ЦИК Памфилову назначат на новый срок
Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова будет назначена в новый состав ЦИК и может сохранить свой пост главы комиссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к ЦИК источник.
Полномочия нынешнего состава Центризбиркома истекают в марте. Президент России, Совет Федерации и Госдума назначают по пять членов ЦИК, обе палаты парламента уже утвердили своих кандидатов.
Как отметил собеседник «Интерфакса», в ближайшее время ожидается указ о назначении пятерки президентских кандидатов.
«С большой долей вероятности в нем будет фамилия Памфиловой», — добавил источник.
Собеседник агентства отметил, что нынешняя глава ЦИК «устраивает политические элиты», и под ее руководством комиссия провела ряд сложных избирательных кампаний.
При этом сама Памфилова в интервью «Интерфаксу» в сентябре 2020 года отметила, что «время покажет» и пока загадывать что-то о возможном назначении «бессмысленно».
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