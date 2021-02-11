СМИ: глава ПФР России покидает свой пост

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свою должность, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, в среду вечером он объявил сотрудникам фонда о своем уходе.

Максим Топилин стал главой ПФР в январе 2020 года, он перешел на этот пост с должности министра труда и соцзащиты в правительстве Дмитрия Медведева, которое как раз за неделю до этого ушло в отставку.



