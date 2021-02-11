СМИ: глава ПФР России покидает свой пост
11 февраля 202117:39
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свою должность, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Как пишет издание, в среду вечером он объявил сотрудникам фонда о своем уходе.
Максим Топилин стал главой ПФР в январе 2020 года, он перешел на этот пост с должности министра труда и соцзащиты в правительстве Дмитрия Медведева, которое как раз за неделю до этого ушло в отставку.
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11 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru