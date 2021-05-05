СМИ: Глава МИД Японии призвал G7 к «совместному подходу» в отношении России

Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страны - участницы G7 должны выработать «совместный подход» к России, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным агентства, во время пленарного заседания Мотэги отметил, что у кабмина Японии вызывают обеспокоенность ситуация с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а также односторонние попытки изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Кроме того, Мотэги указал, что для реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» важно усилить сотрудничество стран «семерки» G7 с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Также глава японского МИД назвал «своевременным» решение Великобритании пригласить на встречу министров иностранных дел Группы семи представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генерального секретаря АСЕАН Лим Джок Хоя.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7 проходит в Лондоне с 3 по 5 мая. Кроме глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, в ней принимают участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генеральный секретарь АСЕАН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает реставрацию «Большой восьмёрки» неактуальной, сообщает RT. По его словам, спекуляции на теме возможного возвращения России к формату G8 Запад использует «для пропагандирования своего решающего слова».

