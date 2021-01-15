СМИ: Глава ФСО перейдет работать в ФСБ
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покинет свой пост и перейдет работать в ФСБ. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах.
Сообщается, что врио директора ФСО назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. Собеседники издания отмечают, что новым главой службы может стать 56-летний руководитель службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексей Рубежный.
{{related_post_wFF24m@gm}}
Кочнев руководил ФСО с мая 2016 года. Издание утверждает, что смена должности не связана «ни с какими скандалами».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- С понедельника все российские школьники вернутся к очному обучению
- Дети Киркорова прошли пробы в «Ералаш»
- Рекордно теплым назвали 2020 год в НАСА
- Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко
- Партия из 10 млн использованных медицинских перчаток доставлена в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru