СМИ: Глава ФСО перейдет работать в ФСБ

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покинет свой пост и перейдет работать в ФСБ. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах.

Сообщается, что врио директора ФСО назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. Собеседники издания отмечают, что новым главой службы может стать 56-летний руководитель службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексей Рубежный.

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Кочнев руководил ФСО с мая 2016 года. Издание утверждает, что смена должности не связана «ни с какими скандалами».





