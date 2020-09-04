СМИ: Германия и Франция выступили против санкций в отношении Лукашенко
Евросоюз не включит президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список из-за позиции Германии, Италии и Франции, утверждает немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники.
За санкции против белорусского президента выступали Польша и страны Балтии. В Риме, Париже и Берлине, однако, считают необходимым «держать открытыми» каналы связи с Лукашенко для продолжения диалога, отмечает РЕН ТВ.
Лукашенко подвергли критике после переизбрания на пост президента. Противники действующего главы государства считают, что его победа была сфальсифицирована, а также критикуют власти за жёсткое подавление протестов. Лукашенко в ответ требует страны Запада отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела республики.
Ранее Латвия, Литва и Эстония запретили Лукашенко въезд на свои территории.
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