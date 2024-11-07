СМИ: Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения дронов альянса
Финляндия предложила Североатлантическому альянсу свою авиабазу для размещения базы беспилотников НАТО, сообщил общественный вещатель Yle, ссылаясь на источники.
В материале говорится, что Финляндия заинтересована в том, чтобы иметь базу, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО. В настоящее время беспилотники НАТО размещены в Италии.
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У финских ВВС есть четыре варианта авиабаз, среди которых авиабаза Пирккала (Сатакунта, рядом с Тампере). Она может стать вероятным местом расположения базы беспилотников альянса, добавил вещатель.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России остается только сожалеть в связи с договоренностью США и Финляндии о размещении вооружений и военного контингента на финской территории, так как это, безусловно, приведет к усилению напряжения, передает «Радиоточка НСН».
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