СМИ: финалист конкурса «Лидеры России» может стать новым детским омбудсменом
Президент РФ Владимир Путин выберет нового уполномоченного по правам ребёнка из числа участников конкурса «Лидеры России», сообщает NEWS.ru со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства уточнили, что обычно в качестве кандидатов на подобные должности рассматриваются представители Министерства образования, однако из-за дела экс-замминистра ведомства Марины Раковой выбор пал на лауреатов конкурса «Лидеры России».
Источники отметили, что бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова отказалась рекомендовать в качестве своего преемника кого-либо из региональных уполномоченных по правам ребёнка, чсто позволит победителю конкурса впервые занять заметную должность федерального уровня, продемонстрировав таким образом эффективность отбора.
Ранее российский лидер подписал указ об освобождении Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы, сообщает RT.
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