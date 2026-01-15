СМИ: ЕС планирует представить стратегию безопасности в 2026 году
Евросоюз планирует в этом году представить собственную стратегию безопасности. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на источники.
Отмечается, что соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте на закрытой встрече с депутатами Европейской народной партии.
«Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся центром военной мощи, но... стремимся к этому», - указала глава ЕК.
Проект не входил в рабочую программу комиссии на текущий год.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС готовит санкции в отношении США в случае, если американская сторона решится напасть на Гренландию, напоминает РЕН ТВ.
