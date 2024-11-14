СМИ: ЕС может ввести новые санкции против России до февраля 2025 года

Евросоюз рассматривает возможность принятия нового пакета санкций против России, который может вступить в силу до 24 февраля 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, этот шаг планируется приурочить к годовщине начала полномасштабного конфликта.

Великобритания дополнила список антироссийских санкций

Среди предложенных мер упоминаются дополнительные торговые ограничения, а также введение пошлин на российскую сельскохозяйственную продукцию.

ЕС намерен включить эти меры в более широкий пакет санкций, над которым ведется работа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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