СМИ: ЕС может ввести новые санкции против России до февраля 2025 года

Евросоюз рассматривает возможность принятия нового пакета санкций против России, который может вступить в силу до 24 февраля 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, этот шаг планируется приурочить к годовщине начала полномасштабного конфликта.