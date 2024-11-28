СМИ: ЕС может сократить число сотрудников в своих посольствах
Евросоюз может сократить число сотрудников в некоторых своих представительствах в Африке, Азии, Латинской Америке из-за ограничений бюджета. Об этом пишет Politico.
По данным газеты, Европейская служба внешних связей (EEAS) превысила бюджет на текущий год, а в следующем ситуация может ухудшиться в связи с увеличением расходов и инфляцией. ЕС продвигает планы по резкому сокращению числа работников во многих посольствах, «чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы».
Издание отмечает, что у ЕС действуют 145 представительств по всему миру, сообщество нуждается в представительствах, которые бы «лучше соответствовали» его политическим приоритетам. Так, Евросоюз может сократить штат в странах Африки, Азии и Латинской Америки и таким образом потерять дипломатическое влияние.
Между тем СМИ сообщили, что ЕС оказался на пороге газового кризиса на фоне уменьшения запасов топлива в хранилищах и возможного сокращения экспорта из России, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru