СМИ: ЕС и Великобритания согласовали сделку по Brexit
Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По данным канала, собеседник Sky News в офисе премьер-министра Великобритании подтвердил соглашение. Однако другой источник телеканала сообщил о продолжении переговоров британских властей и ЕС.
Великобритания в феврале покинула Евросоюз после трёх лет переговоров. До конца 2020 года между государством и ЕС будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы.
До начала следующего года власти Соединённого Королевства должны определить формат новых отношений и правила торговли с Евросоюзом. Однако неоднократно переговоры сторон заходили в тупик. Если Великобритания и ЕС не придут к соглашению к началу 2021 года, их отношения будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
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