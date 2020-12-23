СМИ: ЕС и Великобритания согласовали сделку по Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным канала, собеседник Sky News в офисе премьер-министра Великобритании подтвердил соглашение. Однако другой источник телеканала сообщил о продолжении переговоров британских властей и ЕС.

Великобритания в феврале покинула Евросоюз после трёх лет переговоров. До конца 2020 года между государством и ЕС будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы.

До начала следующего года власти Соединённого Королевства должны определить формат новых отношений и правила торговли с Евросоюзом. Однако неоднократно переговоры сторон заходили в тупик. Если Великобритания и ЕС не придут к соглашению к началу 2021 года, их отношения будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

