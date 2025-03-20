СМИ: Эрдоган не примет участие во встрече лидеров ЕС в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет участвовать во встрече глав государств и правительств Евросоюза. Об этом пишет Hürriyet, ссылаясь на источники.
Мероприятие с лидерами ЕС состоится 20 марта в Брюсселе. Ожидается, что политики обсудят конкурентоспособность экономики объединения, оборону, конфликт на Украине.
По данным издания, после встречи Эрдогана с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Анкаре существовала вероятность, что турецкий лидер отправится на встречу в Брюссель.
«Президент Эрдоган не поедет на саммит... потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать», - отмечается в материале.
Между тем СМИ сообщили, что Эрдоган пытается организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она может состояться в конце апреля, пишет 360.ru.
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