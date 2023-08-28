СМИ: Эрдоган может посетить Россию 8 сентября

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

ООН и Турция запланировали переговоры с Россией по зерновой сделке

Источники агентства отметили, что Эрдоган обсудит с российским лидером Владимиром Путиным возобновление зерновой сделки. После визита в Россию президент Турции отправится в Индию, чтобы принять участие в саммите G20 в Нью-Дели.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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