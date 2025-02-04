СМИ: Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали
4 февраля 202512:12
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер госпитализирован. Об этом сообщает DPA.
Агентство ссылается на адвоката политика, по словам которого 80-летний политик страдает трудностями с концентрацией внимания, памятью, расстройствами сна. Кроме того, у Шредера типичный синдром выгорания «с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии».
В январе 2022 года Шредер и его супруга Со Ен Ким-Шредер заболели коронавирусом, болезнь протекала без серьезных симптомов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru