СМИ: Экс-главу Госдепа Помпео уличили в злоупотреблениях
Бывший госсекретарь США Майк Помпео в период пребывания на своем посту просил подчиненных выполнять его личные поручения, не входящие в их прямые служебные обязанности, тем самым нарушая установленные нормы использования финансируемых налогоплательщиками ресурсов. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на выводы доклада аппарата генерального инспектора Госдепа.
По данным издания, в документе указано, что экс-госсекретарь и его жена Сьюзен более ста раз обращались к сотрудникам Государственного департамента с личными просьбами, от бронирования столика в ресторане до выгула собак.
В ходе разбирательства Помпео утверждал, что его поручения были мелкими, пишет Politico.
Как отмечается в докладе, бывший госсекретарь не подлежит дисциплинарным или иным мерам в связи с выявленными нарушениями, поскольку больше не является федеральным служащим.
Майк Помпео занимал пост государственного секретаря США в администрации экс-президента Дональда Трампа с апреля 2018 года по январь 2021-го.
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