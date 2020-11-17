СМИ: «Единая Россия» придумала, как обойти запрет на массовые собрания
«Единая Россия» вместо съезда планирует организовать общепартийную конференцию, что позволит ей не нарушить закон и запреты из-за коронавируса, сообщает Ura.ru со ссылкой на высокопоставленный источник в «ЕР».
Собеседник агентства рассказал, что в декабре партия намерена дать старт избирательной кампании в Госдуму-2021. Вместо привычного съезда, который предполагает около 400 участников и попадает под запрет на массовые собрания, в «ЕР» решили изменить формат мероприятия.
По информации источника, условная «Общепартийная конференция», по большей части, пройдёт в онлайн-формате и станет аналогом традиционного декабрьского съезда, который даст старт праймериз и подготовке к выборам. «А в июне пройдет съезд, где выдвинем кандидатов в Госдуму», - пояснил собеседник.
Из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, «ЕР» не может провести съезд в привычной очной форме. Однако в Минюсте РФ разработали законопроект, который разрешает такие мероприятия в режиме онлайн. Отметим, что, в отличие от «ЕР», в ЛДПР решили провести его в декабре обычный съезд, но в сильно усечённом формате.
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