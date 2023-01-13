СМИ: Джонсон собирается посетить Киев в ближайшие месяцы

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Киев в ближайшие месяцы. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.

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«Бывший премьер-министр сообщил друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы публично выразить поддержку стране», — отмечает издание.

По данным СМИ, Джонсон планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Неназванные украинские источники подтвердили планы бывшего главы британского правительства, однако конкретная дата визита Джонсона пока не назначена.

При этом высокопоставленные представители Консервативной партии Британии беспокоятся, что поездка Джонсона может подорвать авторитет действующего премьера Соединенного Королевства Риши Сунака, пишет Ura.ru.

После начала украинского конфликта Джонсон посещал Киев трижды, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияБорис Джонсон
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