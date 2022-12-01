СМИ: Борис Джонсон решил принять участие в следующих парламентских выборах
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, сообщает газета Daily Telegraph.
По информации издания, об этом политик заявил членам подразделения правящей Консервативной партии в лондонском избирательном округе Аксбридж и Саут-Райслип, который он представляет с 2015 года.
Газета пишет, что сообщить о своих намерениях руководству тори Джонсон должен был до 5 декабря. Отмечается, что всеобщие парламентские выборы должны пройти в Великобритании до конца 2024 года, в случае успеха политик сможет снова бороться за пост лидера партии и премьер-министра страны.
Ранее Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина после отставки Лиз Трасс, пишут «Известия».
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