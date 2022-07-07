Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку

«Премьер-министр... будет только хуже: для вас, для Консервативной партии и, самое главное, для всей страны», - сказал он.

Захави подчеркнул, что Джонсон должен «поступить правильно». Также он опубликовал текст заявления, в котором говорится, что Британия заслуживает правительство, которое поступает добросовестно.

Ранее британский министр по делам Уэльса Саймон Харт заявил об уходе в отставку. Покинули свои посты также канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид. После этого еще пять министров вышли из правительства и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия, напоминает RT. Как отмечал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в беседе с телеканалом «360», выход министров из состава правительства всегда продиктован острыми внутренними противоречиями.

