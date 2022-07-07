Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку

Новый глава министерства финансов Великобритании Надим Захави призвал премьера Британии Бориса Джонсона уйти в отставку. Об этом он написал в Twitter.

Клубок змей и дело о домогательствах: Британские министры массово отреклись от Джонсона

«Премьер-министр... будет только хуже: для вас, для Консервативной партии и, самое главное, для всей страны», - сказал он.

Захави подчеркнул, что Джонсон должен «поступить правильно». Также он опубликовал текст заявления, в котором говорится, что Британия заслуживает правительство, которое поступает добросовестно.

Ранее британский министр по делам Уэльса Саймон Харт заявил об уходе в отставку. Покинули свои посты также канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид. После этого еще пять министров вышли из правительства и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия, напоминает RT. Как отмечал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в беседе с телеканалом «360», выход министров из состава правительства всегда продиктован острыми внутренними противоречиями.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: youtube.com / UK parliament
ТЕГИ:Борис ДжонсонМинфинВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры