Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку
Новый глава министерства финансов Великобритании Надим Захави призвал премьера Британии Бориса Джонсона уйти в отставку. Об этом он написал в Twitter.
«Премьер-министр... будет только хуже: для вас, для Консервативной партии и, самое главное, для всей страны», - сказал он.
Захави подчеркнул, что Джонсон должен «поступить правильно». Также он опубликовал текст заявления, в котором говорится, что Британия заслуживает правительство, которое поступает добросовестно.
Ранее британский министр по делам Уэльса Саймон Харт заявил об уходе в отставку. Покинули свои посты также канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид. После этого еще пять министров вышли из правительства и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия, напоминает RT. Как отмечал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в беседе с телеканалом «360», выход министров из состава правительства всегда продиктован острыми внутренними противоречиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- СМИ: Джонсон объявит об отставке в ближайшие часы
- В России приняли новые климатические нормы
- Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку
- Французы раскритиковали Макрона за утечку содержания разговора с Путиным
- Применяемый для лечения СМА препарат «Золгенсма» официально появился в России
- В России увеличилось число детских суицидов и их попыток
- Экс-аналитик Пентагона: Киев не способен использовать западное оружие
- Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале
- Дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд
- СМИ: Сеть Starbucks в России купит ресторатор Антон Пинский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru