Для пересечения автотранспортом границ РФ надо будет резервировать дату и время

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», подразумевающие предварительное резервирование для автотранспорта даты и времени для пересечения границы страны, сообщает ТАСС.

Проезд транспортных средств, принадлежащих российским или иностранным перевозчикам, россиянам или иностранцам, лицам без гражданства и другим, по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным кабмином России.

Порядок будет включать перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории средств транспорта, которым будет позволено проезжать пункты контроля вне очереди. Кроме того, российскому правительству предлагается предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда.

Предлагается оборудовать площадки для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами и бесплатными туалетами, а также техническими средствами, которые позволят зарезервировать дату и время пересечения границы.

