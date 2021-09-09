СМИ: Детский омбудсмен Кузнецова может перейти на работу в Госдуму
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова после грядущих думских выборов может взять депутатский мандат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
По данным агентства, в Кремле обсуждают необходимость перехода одного из представителей первой пятерки партийного списка «Единой России» в парламент. При этом в случае, если все лидеры списков откажутся от депутатских мандатов, это может быть расценено как «обман избирателей».
Кузнецову считают наиболее вероятным кандидатом для перехода в Думу, если омбудсмен согласится на депутатский мандат, то скорее всего займет руководящий пост в парламенте.
Анна Кузнецова заняла пост уполномоченного по правам ребенка при президенте в 2016 году, в 2019 году Кузнецова была переназначена на эту должность, отмечает Ura.ru.
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