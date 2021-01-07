СМИ: Члены конгресса США выступили за отстранение Трампа после беспорядков

Около ста законодателей конгресса США, представляющие Демократическую партию, поддерживают призывы об отстранении от должности президента Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.

После протестов в Вашингтоне они вспомнили о существовании 25-й поправки к конституции США, согласно которой из-за неспособности главы государства выполнять свои обязанности его полномочия могут быть переданы вице-президенту.

С призывом использовать данную поправку к вице-президенту Майку Пенсу обратились демократы из юридического комитета палаты представителей США. Кроме того, готовятся статьи для объявления Трампу импичмента.

Ранее в Вашингтоне сторонники Трампа, после митинга в его поддержку, выдвинулись к зданию Конгресса, где должны были быть утверждены итоги голосования коллегии выборщиков. Когда протестующие ворвались в здание Капитолия, полиция, охраняющая Конгресс, применила огнестрельное оружие.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Дональд ТрампОтстранениеИмпичментВыборы в СШАКонгресс США
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