СМИ: Cанкции США против РФ из-за Навального будут сопоставимы с мерами ЕС

Санкции, которые власти США планируют ввести против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, будут сопоставимы с мерами Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.

Собеседник агентства рассказал, что ограничения могут коснуться 10 российских чиновников.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовит санкции против тех российских чиновников, которых считает непосредственно причастными к аресту Навального. Как передаёт Ura.ru, это директор Росгвардии Валерий Золотов, главы ФСИН и Следственного комитета Александр Калашников и Александр Бастрыкин, а также генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и отказывается выполнять свои международные обязательства.

