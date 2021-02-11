СМИ: Бывшие чиновники-республиканцы могут создать в США новую партию
Более ста политиков-республиканцев, занимавших различные государственные посты, обсуждают возможность создания новой политической партии правоцентристского типа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на участников дискуссии.
По данным агентства, намерение организовать новое политическое объединение связано с недовольством деятельностью экс-президента Дональда Трампа и реакцией действующих членов Республиканской партии на политику бывшего лидера.
Как отметил независимый политик Эван Макмаллин, значительная часть политической силы «становится более радикальной и угрожает американской демократии», поэтому Республиканская партия должна «подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам» или же создать «нечто новое».
По словам Макмаллина, 5 февраля более 120 бывших чиновников-республиканцев в ходе видеоконференции обсудили варианты дальнейших действий. Политики рассматривают возможность создания нового правоцентристского объединения, или же политической фракции в рамках партии или за ее пределами.
Отмечается, что в обсуждении участвовали бывшие сотрудники администраций Трампа, а также президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. Республиканцы выступают за возвращение к «принципиальному консерватизму», основанному на приверженности Конституции и верховенстве закона.
Новая политическая сила может получить название Integrity Party или Center Right Party. Политики намерены выдвигать на выборах своих кандидатов, а также поддерживать других участников, разделяющих их ценности.
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