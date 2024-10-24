СМИ: Большинство стран Европы не поддержали бы вступление Украины в НАТО
Большинство стран Европы не поддержали бы членство Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, считает администрация президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico.
Как сообщил газете высокопоставленный американский чиновник, в Вашингтоне полагают, что большинство европейских столиц не поддержали бы «движение к НАТО» Киева.
«Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине», — отмечается в материале.
Другие собеседники издания — четыре чиновника и дипломата из США и Североатлантического альянса — заявили, что затягивают время к немедленному приглашению Киева в НАТО в том числе Германия и Соединенные Штаты. Кроме того, с «неохотой» к членству Украины относятся Бельгия, Словения, Испания, открыто отвергают идею приглашения Киева в блок Венгрия и Словакия.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс пока не готов предоставить Украине членство или приглашение, напоминает 360.ru.
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