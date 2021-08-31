СМИ: Блогерам предложили наблюдать за выборами в Госдуму
На выборы в Госдуму хотят привлечь блогеров. Как сообщил «Коммерсант», такой проект реализует АНО «Диалог» совместно с региональными властями. Утверждается, что это планируется сделать для «нейтрализации фейков» и «обеспечения открытости».
В то же время издание уточняет, что речь идет не о популярных блогерах, а о «наблюдателях, которых нужно научить владению соцсетями». Планируется, что они будут присутствовать на 60% участков. В некоторых случаях их хотят аккредитировать как журналистов, что является нарушением законодательства, ведь для этого гражданин должен иметь двухмесячный опыт работы в СМИ.
«На прошлогодних выборах президента Татарстана было задействовано порядка 100 популярных республиканских блогеров. Нам показалось, что это способствует открытости института наблюдения», - заявил «Коммерсанту» глава ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев, где состоят многие сотрудники «Диалога».
Сообщается, что несколько блогеров подтвердили, что им предлагали участвовать в выборах.
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