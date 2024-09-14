СМИ: Байден резко ответил спросившему о Путине репортеру Sky News
Президент США Джо Байден резко отреагировал на вопросы репортера о Владимире Путине. Об этом сообщает Daily Mail.
В ответ на запрос журналиста Байден потребовал молчания, заявив: «Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Это хорошая идея?».
Когда репортер продолжил настаивать, Байден резко ответил: «Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо».
Накануне в Белом доме прошли переговоры между Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По данным СМИ, обсуждался вопрос о возможности использования Украины западного оружия для ударов по России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru