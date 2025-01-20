Трамп хочет аннулировать радикальные указы Байдена в первый день правления

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации заявил, что намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы покидающего пост главы государства Джо Байдена.

Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка

По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января. «Вас ждет много веселья», – заявил Трамп.

Также Трамп на митинге пообещал закончить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияДжо БайденСШАДональд Трамп

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