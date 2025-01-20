Трамп хочет аннулировать радикальные указы Байдена в первый день правления

По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января. «Вас ждет много веселья», – заявил Трамп.

Также Трамп на митинге пообещал закончить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

