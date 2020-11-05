СМИ: Байден отрывается от Трампа в Неваде и сокращает разрыв в двух штатах

Выдвиженец от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада до 1% при подсчёте голосов на президентских выборах США. Такую статистику озвучила телекомпания CNN после обработки 87% бюллетеней.

Победа в Неваде дает кандидату на пост главы Белого дома 6 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат считается колеблющимся, где исход голосования, как правило, не предрешен.

Между тем, предвыборный штаб Трампа подаёт иска против Невады в связи с подозрением в подтасовках при подсчете голосов. Об этом объявил бывший глава Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в команду действующего президента.

Сам Дональд Трамп сообщил в Twitter о намерении подать иски против властей всех штатов, где в какой-то момент времени начал резко лидировать его соперник. Президент считает, что такой всплеск поддержки Байдена свидетельствует о фальсификации результатов выборов и мошенничестве. В первую очередь речь идёт о бюллетенях, присланных по почте.

В другом колеблющемся штате Джорджия Трамп немного опережает Байдена, также как в Северной Каролине и Пенсильвании. При этом могут быть нпока не учтены еще сотни тысяч бюллетеней. В частности, власти Джорджии, сообщили, что ещё предстоит подсчитать порядка 60 тысяч избирательных бюллетеней.

По оценкам телеканала Fox News, на данный момент Джозеф Байден заручился голосами 264 выборщиков, у Трампа в активе - 214 голосов.

