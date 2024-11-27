СМИ: Байден договорился с КНР об освобождении трех американских граждан
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена договорилась об освобождении трех американских граждан в Китае в обмен на свободу трех граждан КНР, находящихся в США, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
{{related_post_FK6AEsl1W@}}
Отмечается, что стороны договорились об освобождении Кая Ли, Дэвида Свидана и Джона Люнга. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что их свобода является результатом интенсивных обсуждений между Белым домом и государственным департаментом с их китайскими контрпартнерами.
При этом имена китайских граждан, которых удерживают в США и намерены выпустить на свободу в рамках сделки, не сообщаются.
Ранее сообщалось, что тысячи досрочно освобожденных британских заключенных вновь попали в тюрьмы за новые правонарушения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден договорился с КНР об освобождении трех американских граждан
- США ввели санкции против компаний из РФ и КНР по закону о нераспространении ОМУ
- Люди просят о помощи в горящем общежитие на юге Москвы
- В Госдуме заявили о масштабной нехватке работников ВПК
- СМИ: В России намерены разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО
- Водителя врезавшегося в фуру автобуса в Ленобласти арестовали
- Адель выпустит виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе
- Ученый предупредил о новой магнитной буре в ночь на 29 ноября
- Авария на ЛЭП вызвала отключение света в Энергодаре
- Захарова: РФ предпримет адекватные шаги при появлении ракет США в Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru