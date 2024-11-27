СМИ: Байден договорился с КНР об освобождении трех американских граждан

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена договорилась об освобождении трех американских граждан в Китае в обмен на свободу трех граждан КНР, находящихся в США, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

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Отмечается, что стороны договорились об освобождении Кая Ли, Дэвида Свидана и Джона Люнга. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что их свобода является результатом интенсивных обсуждений между Белым домом и государственным департаментом с их китайскими контрпартнерами.

При этом имена китайских граждан, которых удерживают в США и намерены выпустить на свободу в рамках сделки, не сообщаются.

Ранее сообщалось, что тысячи досрочно освобожденных британских заключенных вновь попали в тюрьмы за новые правонарушения, передает «Радиоточка НСН».

