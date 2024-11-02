СМИ: В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы

Тысячи досрочно освобожденных британских заключенных вновь попали в тюрьмы за новые правонарушения. Об этом пишет Times, ссылаясь на данные министерства юстиции Великобритании.

Ранее власти Соединенного Королевства инициировали досрочное освобождение осужденных в связи с переполненными местами заключений. С начала прошлого года мужские тюрьмы страны неизменно заполнены на 99%. В сентябре более 1,7 тысячи человек вышли из тюрем после отбывания 40% назначенного срока, в октябре на свободу отправились еще около 1,1 тысячи человек.

«Число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных», — отмечает Times.

Так, из 86 тысяч заключенных каждый седьмой повторно попал в тюрьму после досрочного освобождения. По последним данным, в апреле-июне число вернувшихся в места заключения выросло на 44%.

