СМИ: В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
Тысячи досрочно освобожденных британских заключенных вновь попали в тюрьмы за новые правонарушения. Об этом пишет Times, ссылаясь на данные министерства юстиции Великобритании.
Ранее власти Соединенного Королевства инициировали досрочное освобождение осужденных в связи с переполненными местами заключений. С начала прошлого года мужские тюрьмы страны неизменно заполнены на 99%. В сентябре более 1,7 тысячи человек вышли из тюрем после отбывания 40% назначенного срока, в октябре на свободу отправились еще около 1,1 тысячи человек.
«Число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных», — отмечает Times.
Так, из 86 тысяч заключенных каждый седьмой повторно попал в тюрьму после досрочного освобождения. По последним данным, в апреле-июне число вернувшихся в места заключения выросло на 44%.
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