Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал в отставку
1 июня 202111:06
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень подал заявление об отставке, сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев после того, как в верхнюю палату парламента поступило представление Владимира Путина об освобождении Меня от должности.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов заявил, что предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты Наталью Трунову.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru