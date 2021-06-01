Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал в отставку

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень подал заявление об отставке, сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев после того, как в верхнюю палату парламента поступило представление Владимира Путина об освобождении Меня от должности.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов заявил, что предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты Наталью Трунову.

