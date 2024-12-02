СМИ: Асад может принять предложение Эрдогана о нормализации отношений
Президент Сирии Башар Асад может на фоне обострения ситуации в северных районах республики принять предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений. Об этом пишет газета Hürriyet.
«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки», — отмечает турецкое издание.
По данным газеты, сирийский лидер еще может «пожать руку» турецкому коллеге.
Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году. Летом 2024-го Эрдоган заявил о готовности Анкары к восстановлению связей с Дамаском и поручил МИД создать дорожную карту процесса нормализации. Однако позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что сирийская сторона не готова к диалогу.
Ранее в Сирии начались бои между правительственными войсками и повстанческими формированиями в провинции Алеппо, напоминает 360.ru. Они стали стали первым серьезным столкновением в стране с марта 2020 года.
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