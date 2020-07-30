СМИ: Американцы не пустили военную полицию РФ в важный район Сирии
Обстановка на северо-востоке Сирии обострилась из-за борьбы за стратегически важный «треугольник» сирийской территории, граничащий с турецкой провинцией с Ширнак и Иракской провинцией Мосул. Как утверждает новостной портал al-Masdar, военнослужащие США заблокировали российской военной полиции доступ в район Эль-Маликия – важный перекрёсток на пути к Иракскому Курдистану.
Жители подконтрольных правительству Сирии регионов прежде могли добраться до Иракского Курдистана только воздушным транспортом. Эту проблему должно было решить соглашение сил Башара Асада и сирийской оппозиции, которые договорились о совместном контроле Аль-Маликии, говорится в материале. Этому плану помешали американцы, которые не пустили действующую на стороне Асада российскую военную полицию в пограничный регион, лишив доступа к переправе Сималка, пишет al-Masdar.
В итоге Дамаску по-прежнему приходится полагать на воздушные перевозки и рискованное наземное сообщение с Багдадом.
Ранее российские СМИ со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека писали, что американцы якобы приспособились обманывать российскую военную полицию и сирийскую армию, скрытно доставляя военную технику от перевала Сималка на базу США в Тель-Бедере колоннами большегрузов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru