СМИ: Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

Художник-акционист Павел Крисевич устроил перфоманс со стрельбой на Красной площади в Москве с целью выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России, сообщает портал Readovka.

Корреспондент портала рассказал, что сначала художник дважды выстрелил в воздух из охолощённого пистолета Макарова, а затем изобразил самоубийство, после чего его скрутили сотрудники полиции, ЦПЭ и Росгвардии, и доставили в ОВД Китай-город. Сообщается, что Крисевич получил ожог лица

В издании добавили, что перед акцией художник направил в Readovka свой манифест, который заканчивался фразой: «Перед кремлёвским занавесом последует контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».

Ранее Крисевич был арестован за акцию, в ходе которой он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги, сообщает Ura.ru.





Как заявил Крисевич в своем манифесте, это «





