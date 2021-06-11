СМИ: Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
Художник-акционист Павел Крисевич устроил перфоманс со стрельбой на Красной площади в Москве с целью выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России, сообщает портал Readovka.
Корреспондент портала рассказал, что сначала художник дважды выстрелил в воздух из охолощённого пистолета Макарова, а затем изобразил самоубийство, после чего его скрутили сотрудники полиции, ЦПЭ и Росгвардии, и доставили в ОВД Китай-город. Сообщается, что Крисевич получил ожог лица
В издании добавили, что перед акцией художник направил в Readovka свой манифест, который заканчивался фразой: «Перед кремлёвским занавесом последует контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах».
Ранее Крисевич был арестован за акцию, в ходе которой он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги, сообщает Ura.ru.
Как заявил Крисевич в своем манифесте, это «
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