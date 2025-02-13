Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США

По утверждению Слуцкого, парламентарии двух стран никогда не прерывали взаимодействия, однако Москва не афишировала это, чтобы не навредить американским партнерам. Глава комитета обратил внимание на интенсификацию контактов между РФ и США. По его словам, парламентская дипломатия в этом плане не исключение.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», беседа продолжалась почти полтора часа. По сообщению Кремля, они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан, урегулирование на Украине.

