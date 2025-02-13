Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о переговорах с членами Конгресса США. Как рассказал парламентарий представителям СМИ, беседа состоялась в ночь на 13 февраля по московскому времени, когда в Вашингтоне был день.
По утверждению Слуцкого, парламентарии двух стран никогда не прерывали взаимодействия, однако Москва не афишировала это, чтобы не навредить американским партнерам. Глава комитета обратил внимание на интенсификацию контактов между РФ и США. По его словам, парламентская дипломатия в этом плане не исключение.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», беседа продолжалась почти полтора часа. По сообщению Кремля, они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан, урегулирование на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США столкнулись с самой серьезной вспышкой птичьего гриппа
- Появилось видео срыва заседания Рады сторонниками Порошенко
- СМИ: В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей
- ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании
- Песков заявил о начале подготовки к формированию переговорной группы по Украине
- СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко
- Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов
- Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии
- Казань выбрали культурной столицей исламского мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru