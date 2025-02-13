Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о переговорах с членами Конгресса США. Как рассказал парламентарий представителям СМИ, беседа состоялась в ночь на 13 февраля по московскому времени, когда в Вашингтоне был день.

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По утверждению Слуцкого, парламентарии двух стран никогда не прерывали взаимодействия, однако Москва не афишировала это, чтобы не навредить американским партнерам. Глава комитета обратил внимание на интенсификацию контактов между РФ и США. По его словам, парламентская дипломатия в этом плане не исключение.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», беседа продолжалась почти полтора часа. По сообщению Кремля, они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан, урегулирование на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Телефонный РазговорКонгресс СШАЛеонид Слуцкий

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