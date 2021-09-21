«Слуга народа»: у Зеленского нет конкурентов на выборах
Глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что у действующего главы Украины Владимира Зеленского нет конкурентов на следующих президентских выборах. Об этом Корниенко рассказал журналистам 21 сентября. При этом он уточнил, что речь о том случае, если Зеленский решит баллотироваться на второй срок.
«Не вижу пока серьезных конкурентов президента. Мы хотели бы, чтобы президент продолжил свою работу, но это будет его решение», - передает РИА Новости слова главы партии «Слуга народа» .
При этом сам Зеленский в сентябре на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок, ответил, что «лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать».
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