Словакия поставит самоходные гаубицы на Украину
31 мая 202222:48
Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что республика поставит Украине самоходные гаубицы Zuzana. Об этом она сообщила во время выступления в Верховной раде во время своего визита в Киев, передает ТАСС.
Агентство УНИАН уточняет, что всего Киев получит восемь словацких гаубиц.
Ранее Словакия уже направила украинской стороне системы ПВО С-300, технику для разминирования и военные боеприпасы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru