Словакия поставит самоходные гаубицы на Украину

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что республика поставит Украине самоходные гаубицы Zuzana. Об этом она сообщила во время выступления в Верховной раде во время своего визита в Киев, передает ТАСС.

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Агентство УНИАН уточняет, что всего Киев получит восемь словацких гаубиц.

Ранее Словакия уже направила украинской стороне системы ПВО С-300, технику для разминирования и военные боеприпасы.

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