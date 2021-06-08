Следствие предъявило обвинение Андрею Пивоварову
Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю предъявило Андрею Пивоварову обвинение в участии в деятельности иностранной неправительственной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что обвиняемый был задержан в Санкт-Петербурге при попытке скрыться за пределами страны от органов предварительного следствия. После этого Пивоварова доставили в Краснодар, где суд арестовал его на два месяца.
По данным следствия, в августе 2020 года экс-директор движения, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку «Открытая Россия».
Ранее Пивоваров объявил, что движение «Открытая Россия» прекращает свою деятельность в России, сообщает «Свободная пресса». По его словам, такое решение было принято с целью избежать уголовного преследования в преддверии парламентских выборов.
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