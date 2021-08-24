СК РФ возбудил уголовное дело из-за водной блокады Крыма
СК РФ возбудил уголовное дело из-за водной блокады Крыма со стороны Украины, преступление квалифицируется по статье 358 УК РФ "Экоцид". Об этом сообщает официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.
Водная блокада Крыма со стороны Украины осуществляется через перекрытие Северо-Крымского канала. Дело возбуждено впервые. В действиях Украины СК РФ есть нарушение Конвенции о запрете "военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду", цитирует Петренко ТАСС.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица", - передает Петренко. Вода по каналу не идет в Крым с апреля 2014 года.
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