СК опроверг проверку призывов Навального на экстремизм

Следственный комитет не инициировал никакой проверки высказываний Алексей Навального на предмет экстремистского содержания. Утверждения на этот счёт, появившиеся в средствах массовой информации, не соответствует действительности.

С таким комментарием выступила на официальном сайте СК РФ официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она в очередной раз призвала СМИ распространять только проверенные сведения, избегая анонимных источников, которые порой специально искажают реальное положение вещей с целью привлечения внимания к отдельным персонам.

Ранее появились сообщения о том, что столичный главк СК якобы организовал проверку высказываний оппозиционера в эфире одной из московских радиостанций. Их можно было счесть как призыв к силовому свержению конституционного строя в России.

На эту новость отреагировал в соцсетях даже сам Навальный, отмечает Газета.ру. Он сделал предположение, что таким образом ему пытаются сказать, чтобы он не возвращался в Россию из Германии, где проходит курс реабилитации после отравления.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня на встрече с журналистами, что Владимир Путин не воспринимает всерьез позиции блогера Алексея Навального и внесистемной оппозиции в целом, передает Ura.ru.

