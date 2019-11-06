Сирийская правительственная армия захватила нефтяное месторождение на северо-востоке
Армия Сирии впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
Кто контролировал месторождение ранее, неизвестно. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что районы на северо-востоке Сирии, где добывается нефть, должны находиться под управлением сирийского правительства.
Однако глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут продолжать защищать месторождения Сирии. По его словам, военные силы США не собираются отдавать контроль ни сирийским, ни российским силам. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отмечает, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более чем $30 млн.
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